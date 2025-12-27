CASSINA DE PECCHI La Guardia di Finanza regala alla Croce Bianca di Cassina de Pecchi 793 litri di carburante sequestrati nel corso di alcune recenti attività e operazioni di polizia giudiziaria. Un omaggio natalizio delle Fiamme Gialle alla città che si prepara ad accoglierle: nel 2026, infatti, il personale della Tenenza della Gdf di Gorgonzola lascerà la storica sede gorgonzolese in via Buonarroti e prenderà stanza nella nuova sede, a Sant’Agata di Cassina. Il gasolio, si spiega in una nota del comando provinciale della Guardia di Finanza, "era stato sottoposto a sequestro dai Finanzieri della Compagnia di Gorgonzola nell’ambito di un’indagine sull’illecita commercializzazione di carburante sottratto a pompe di benzina mediante l’utilizzo di carte magnetiche clonate e contraffatte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il regalo della Gdf alla Croce Bianca. Donati quasi 800 litri di carburante

