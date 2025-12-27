Il regalo della Gdf alla Croce Bianca Donati quasi 800 litri di carburante
CASSINA DE PECCHI La Guardia di Finanza regala alla Croce Bianca di Cassina de Pecchi 793 litri di carburante sequestrati nel corso di alcune recenti attività e operazioni di polizia giudiziaria. Un omaggio natalizio delle Fiamme Gialle alla città che si prepara ad accoglierle: nel 2026, infatti, il personale della Tenenza della Gdf di Gorgonzola lascerà la storica sede gorgonzolese in via Buonarroti e prenderà stanza nella nuova sede, a Sant’Agata di Cassina. Il gasolio, si spiega in una nota del comando provinciale della Guardia di Finanza, "era stato sottoposto a sequestro dai Finanzieri della Compagnia di Gorgonzola nell’ambito di un’indagine sull’illecita commercializzazione di carburante sottratto a pompe di benzina mediante l’utilizzo di carte magnetiche clonate e contraffatte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
