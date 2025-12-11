L’economia presenta il conto | un elettore su due incolpa Donald Ora preoccupa il voto di Midterm
A poco più di un anno dal suo ritorno alla Casa Bianca, l'economia e l'opinione pubblica iniziano a riflettere le sfide e le difficoltà affrontate durante il suo mandato. Con un elettore su due che incolpa Donald Trump, le prossime elezioni di Midterm si prospettano come un momento cruciale per il futuro politico degli Stati Uniti.
Dopo poco più di undici mesi dal ritorno alla Casa Bianca, la realtà presenta il conto a Donald Trump. Secondo un nuovo sondaggio di Politico, la metà degli americani ha difficoltà a pagare le bollette, l'assistenza sanitaria, il mutuo e i conti al supermercato. E per il 55% la colpa è della politica economica dell'amministrazione: l'inflazione rimane alta; gli stipendi non tengono il passo; il mercato del lavoro è fermo; il costo medio di un'abitazione si aggira sui 500mila dollari, con mutui trentennali oltre il 6%. Altre rilevazioni recenti lanciano lo stesso messaggio. La «amica» Fox News a novembre certificava che il 76% degli elettori ha una visione negativa dell'economia.
L’economia presenta il conto: un elettore su due incolpa Donald. Ora preoccupa il voto di Midterm - Piuttosto, avversari deboli, come il Venezuela di Maduro o l’Unione europea, che sul fronte commerciale, come recita uno dei mantra del presidente, «è nata per fottere l’America». ilgiornale.it scrive
