Ai primi di questo mese di dicembre il Financial Times aveva riportato la notizia che l’azionista di controllo di Coty, JAB Holding, stava pianificando un rinnovamento della leadership dell’azienda. E questo è accaduto: dal 1 gennaio il nuovo CEO della società sarà Markus Strobel. Il suo arrivo segna ufficialmente l’uscita di Nabi, confermando l’aria di cambiamenti che è arrivata con la vendita dell’ultima quota residua di Wella da parte della società. Markus Strobel è il nuovo CEO di Coty. Il nuovo CEO assumerà l’incarico ad interim a partire dal 1° gennaio. Per il gruppo le azioni sono crollate di oltre il 50% in questo 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continuano i cambiamenti in Coty: Markus Strobel è il nuovo CEO

Leggi anche: Il nuovo falconiere smorza le polemiche sui social. Intanto i tifosi continuano a votare in massa il nuovo nome

Leggi anche: Bridgestone, Yasuhiro Morita è il nuovo Ceo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Continuano i cambiamenti in Coty: Markus Strobel è il nuovo CEO - L'articolo Continuano i cambiamenti in Coty: Markus Strobel è il nuovo CEO proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Continuano le critiche contro i cambiamenti di Liberty Media. Anche #Simoncelli prende posizione - di Sara Bonaduce - facebook.com facebook