Continuano i cambiamenti in Coty | Markus Strobel è il nuovo CEO
Ai primi di questo mese di dicembre il Financial Times aveva riportato la notizia che l’azionista di controllo di Coty, JAB Holding, stava pianificando un rinnovamento della leadership dell’azienda. E questo è accaduto: dal 1 gennaio il nuovo CEO della società sarà Markus Strobel. Il suo arrivo segna ufficialmente l’uscita di Nabi, confermando l’aria di cambiamenti che è arrivata con la vendita dell’ultima quota residua di Wella da parte della società. Markus Strobel è il nuovo CEO di Coty. Il nuovo CEO assumerà l’incarico ad interim a partire dal 1° gennaio. Per il gruppo le azioni sono crollate di oltre il 50% in questo 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Continuano i cambiamenti in Coty: Markus Strobel è il nuovo CEO
