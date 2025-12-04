Da 12 mila a 25 mila euro | cambia la borsa di studio dei futuri medici di famiglia

La Regione mette mano a una disparità che incide da tempo sulla formazione dei giovani medici. Nella prossima Legge di stabilità verrà finanziato con 4,8 milioni di euro un intervento che allineerà le borse di studio del Ceformed a quelle degli specializzandi universitari.Una riforma attesa da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ripartono le trattative per i rinnovi, per i 220 mila dipendenti delle Funzioni centrali un altro scatto da 158 euro. Per la scuola accordo in due tempi: prima i soldi poi le questioni normative - facebook.com Vai su Facebook

In Usa si discute se si è poveri con 140 mila dollari, in Italia se si è ricchi con 50 mila euro. In Svizzerasi discute se si è super ricchi oltre i 50 milioni, in Italia se lo si è già con 2 milioni. Dove non si cresce basta poco per essere ricchi. Vai su X

Azzardo a Bergamo, sono 12 mila i ludopatici - Le dimensioni della dipendenza nei sei Comuni dell’Ambito. Come scrive bergamo.corriere.it

Ires Cgil, a Potenza 12 mila poveri su 66 mila abitanti - Sono circa 12 mila le persone che ricadono nell'area della povertà a Potenza, su una popolazione di quasi 66 mila abitanti: è il dato macro che emerge dal report 'La povertà nel comune di Potenza' ... Scrive ansa.it

Abuso di antibiotici, in Italia 12 mila morti l’anno. La virologa Ilaria Capua lancia a Torino il focus nazionale: «Informare e monitorare». Ecco i più pericolosi - Occhio a ciprofloxacina, levofloxacina, penicilline e amoxicillina/acido clavulanico ... Scrive torino.corriere.it

Contratti pirata, fino a 12mila euro l’anno in meno. 200 salari per 160 mila lavoratori - ROMA – Un quarto dei 1000 contratti collettivi di lavoro depositati al Cnel riguardano turismo e terziario, e la maggior parte è frutto di accordi al ribasso. Secondo repubblica.it

MONTEROTONDO – Città più sicura, 25 mila euro per le indagini sulla stabilità degli alberi - Il Comune di Monterotondo intende verificare le condizioni di salute degli alberi, per questo ha incaricato una ditta di espletare una indagine fitostatica visiva. Come scrive tiburno.tv

Scuola dell'infanzia al via. 12mila iscritti, nel 2015 erano quasi 16mila (-25%) - Una canzone per dare il benvenuto ai nuovi arrivati: si riparte così, dopo la pausa estiva, in una delle 260 scuole d'infanzia della provincia di Trento, che accolgono oltre 12mila bambini tra i 3 e i ... rainews.it scrive