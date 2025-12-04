Diretta Gol Coppa Italia LIVE | Lazio Milan 0-0 occasione per Loftus-Cheek
Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan Terzo giorno di Coppa Italia. Ad aprire la giornata è la sfida fra il Bologna di Italiano e il Parma di Cuesta. Alle 21 in campo Lazio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#LazioMilan diretta #CoppaItalia: segui la sfida tra #Sarri e #Allegri LIVE Vai su X
COPPA ITALIA | Bologna-Parma in campo DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: Maignan decisivo - Milan di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
Coppa Italia, oggi ottavi Lazio-Milan - La partita in diretta - All'Olimpico, la Lazio ospita i rossoneri oggi, giovedì 4 dicembre, negli ottavi di finale della coppa nazionale. Secondo msn.com
Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Adesso Lazio-Milan - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. tg24.sky.it scrive
RISULTATI COPPA ITALIA/ Il Bologna ai quarti! Diretta gol live score ottavi di finale (oggi 4 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: Bologna Parma e Lazio Milan sono le due partite di questa sera, valide per gli ottavi di finale della competizione. Riporta ilsussidiario.net
Diretta Gol Coppa Italia, Bologna Parma: segui con noi la diretta del match - Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan Terzo giorno di Coppa Italia. Riporta calcionews24.com
Diretta gol Coppa Italia: Atalanta Genoa 4-0, Napoli Cagliari 10-9 (d.c.r.) e Inter Venezia 5-1 - Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day- calcionews24.com scrive