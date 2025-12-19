Flash mob alla primaria di Figino i genitori degli studenti | Salviamo il tempo pieno e la scuola

Un flash mob alla scuola primaria di Figino ha riunito genitori e cittadini per chiedere di salvare il tempo pieno. La loro protesta mira a mantenere l’orario attuale, sottolineando come eventuali riduzioni penalizzerebbero le famiglie di un quartiere già in difficoltà, compromettendo il diritto all’educazione e alla crescita dei bambini. Un gesto di solidarietà e denuncia per tutelare il diritto allo studio di tutti.

Milano – "Chiediamo che la scuola primaria di Figino mantenga l'orario a tempo pieno: ridurre le ore nella futura classe prima (e, man mano, in tutte le classi) significherebbe penalizzare le famiglie in un quartiere che è già disagiato, ai margini della città". Si mobilitano i genitori degli alunni, supportati dal Nuovo comitato di quartiere Figino e da tutta la comunità di questa zona del Municipio 7, antico borgo millenario all 'estrema periferia ovest della città. Ieri pomeriggio, insieme, hanno organizzato un presidio fuori dalla scuola, il plesso di via Silla dedicato a Ippolito Nievo, dell'Istituto comprensivo Borsi.

