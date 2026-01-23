Caos a Cervia dopo il ' rientro' di Missiroli consiglieri maggioranza e assessori danno le dimissioni | si andrà al voto

A Cervia si registra una crisi politica dopo le dimissioni di Mattia Missiroli da sindaco, successivamente revocate. Nel pomeriggio, la maggioranza ha deciso di dimettersi, portando alla decadenza del Consiglio comunale e annunciando prossime elezioni. La situazione evidenzia un momento di instabilità istituzionale che richiede chiarimenti e interventi per il futuro amministrativo della città.

Terremoto politico a Cervia. Dopo che in mattinata Mattia Missiroli aveva revocato le dimissioni da sindaco, nel pomeriggio è la sua stessa maggioranza a decretare la decadenza del Consiglio comunale. E ora si apre la strada per le elezioni amministrative.

