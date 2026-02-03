Dimensionamento scolastico ufficiali i commissari per 4 Regioni | ecco i nomi di chi ha firmato i piani in Toscana Emilia Umbria e Sardegna
Questa mattina sono stati resi pubblici i nomi dei commissari incaricati di gestire il dimensionamento scolastico in quattro regioni italiane. I decreti di nomina sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e riguardano Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Ora i commissari hanno il compito di portare avanti i piani di riorganizzazione delle scuole, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta formativa.
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti di nomina dei commissari per il dimensionamento in Toscana, Umbria, Sardegna ed Emilia-Romagna. Saranno i Direttori USR Tagliaferri, Pellecchia, Feliziani e Di Palma a firmare i piani di accorpamento scolastico, esercitando i poteri sostitutivi per garantire i target PNRR e l'avvio della mobilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuola, Cdm commissaria Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna per mancata approvazione dei piani di dimensionamento
La Corte costituzionale ha giudicato legittimi i provvedimenti del Governo riguardanti la riforma delle scuole, in particolare sui piani di dimensionamento approvati per Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna.
Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico, ufficiale il Galileo-Michelangiolo: il decreto del commissario ad acta; Ufficiali gli accorpamenti di 16 scuole toscane: a Firenze nasce il liceo classico Galileo Michelangiolo. Ecco quali sono le altre; Scuola in Toscana, ufficiale il piano di dimensionamento: 16 istituti perdono l’autonomia dal 2026; Scuole, ufficiali gli accorpamenti per 16 istituti toscani. A Firenze nasce il liceo classico Galileo-Michelangiolo.
Dimensionamento scolastico, Fornili (PD): Un attacco politico che colpisce la scuola pubblica e i territoriLa Consigliera regionale Anna Fornili (Partito Democratico), capogruppo in Commissione Scuola, interviene sul tema del dimensionamento scolastico ... redacon.it
Dimensionamento scolastico, Secondi incontra il commissario ad acta(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l'assessore ai Servizi educativi, Letizia Guerri, hanno incontrato questo pomeriggio a Perugia, il commissario ad acta, e ne ... msn.com
Volcei Press. . "il processo di dimensionamento della rete scolastica" Incontro con Gianpiero CERONE Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Teresa Confalonieri" di Campagna (SA) - facebook.com facebook
Dimensionamento scolastico: i tagli del PNRR ricadono sulle scuole - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com
