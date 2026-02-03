Dimensionamento scolastico ufficiali i commissari per 4 Regioni | ecco i nomi di chi ha firmato i piani in Toscana Emilia Umbria e Sardegna

Questa mattina sono stati resi pubblici i nomi dei commissari incaricati di gestire il dimensionamento scolastico in quattro regioni italiane. I decreti di nomina sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e riguardano Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Ora i commissari hanno il compito di portare avanti i piani di riorganizzazione delle scuole, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta formativa.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.