Dimensionamento scolastico ufficiali i commissari per 4 Regioni | ecco i nomi di chi firmerà i piani in Toscana Emilia Umbria e Sardegna

Sono stati ufficializzati i nomi dei commissari che si occuperanno dei piani di dimensionamento scolastico in Toscana, Emilia, Umbria e Sardegna. I decreti di nomina sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e ora si attende il lavoro di questi esperti per definire le future riforme nelle scuole di queste regioni.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti di nomina dei commissari per il dimensionamento in Toscana, Umbria, Sardegna ed Emilia-Romagna. Saranno i Direttori USR Tagliaferri, Pellecchia, Feliziani e Di Palma a firmare i piani di accorpamento scolastico, esercitando i poteri sostitutivi per garantire i target PNRR e l'avvio della mobilità.

