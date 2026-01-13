Scuola Cdm commissaria Toscana Emilia Romagna Umbria e Sardegna per mancata approvazione dei piani di dimensionamento

La Corte costituzionale ha giudicato legittimi i provvedimenti del Governo riguardanti la riforma delle scuole, in particolare sui piani di dimensionamento approvati per Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna. A seguito di tre pronunce, la Corte ha confermato la validità delle decisioni prese, superando le criticità legate alla mancata approvazione dei piani e rafforzando l'assetto normativo del settore scolastico.

