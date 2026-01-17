Verissimo tra gli ospiti del weekend Martina Colombari Gabriele Muccino e Miriam Leone

Nel fine settimana di Verissimo, Silvia Toffanin accoglie ospiti di rilievo, tra cui Martina Colombari, Gabriele Muccino e Miriam Leone. Venerdì 17 e sabato 18 gennaio, il programma offre interviste e approfondimenti con personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, per un appuntamento di informazione e intrattenimento che si distingue per sobrietà e attenzione ai contenuti.

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 17 e 18 gennaio ci sono Federica Pellegrini con Matteo Giunta, Katia Ricciarelli, Martina Colombari, Gabriele Muccino e Miriam Leone. Sabato 17 e domenica 18 gennaio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 saranno a Verissimo il regista Gabriele Muccino e l'attrice Miriam Leone, dal 29 gennaio al cinema con il film Le cose non dette. Con i loro racconti personali e la loro forza, saranno in studio anche Martina Colombari e Roberta Capua. Inoltre, spazio al percorso e alla bella famiglia di Raniero Monaco di Lapio, tra gli interpreti della serie su Canale 5, con Sabrina Ferilli, A testa alta – Il coraggio di una donna e direttamente da Uomini e donne, ai sussulti del cuore e ai sogni di Gemma.

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 - Ospiti e interviste di Verissimo in onda oggi e domani, sabato 17 e domenica 18 maggio 2026 nel pomeriggio di Canale 5. superguidatv.it

Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi - Infine, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, sarà ospite con la sua storia di sofferenza e rinascita, Marco Foresta, che a causa della valanga che distrusse l’hotel in ... adnkronos.com

