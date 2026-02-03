Differenziata in crescita grazie al riuso

Varese continua a migliorare nella raccolta differenziata, grazie anche al maggiore riuso. I dati dello scorso anno mostrano un aumento delle persone che scelgono di separare i rifiuti e di usare meno materiali usa e getta. La città punta sulla sostenibilità, e i cittadini rispondono con comportamenti più responsabili.

Varesini sempre più virtuosi in tema di sostenibilità ambientale: è positivo il bilancio delle attività dello scorso anno dell'assessorato alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare. A partire dal primo dato, quello più significativo: la percentuale di raccolta differenziata. Nel 2025 è arrivata a sfiorare il 75%, registrando un incremento di quasi il 3% rispetto al 2024: una conferma che in città sta crescendo l'attenzione per l'ambiente. A contribuire al miglioramento sono i dati che arrivano dai minori rifiuti generati grazie anche alle attività di circolarità attivate dall'assessorato.

