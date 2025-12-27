Migliora, molto lentamente, la percentuale di differenziata conferita dai legnanesi; mentre aumentano le sanzioni elevate per abbandono di rifiuti e il numero di veicoli abbandonati rimossi. In occasione del via alla prossima campagna di comunicazione sui buoni comportamenti collegati al conferimento dei rifiuti, Aemme Linea Ambiente ha fornito anche alcuni dati su Legnano. La tariffa puntuale ha visto nel 2025 Legnano raggiungere il 78% di differenziata, ritoccando in meglio il risultato del 2024 (77%) contro le percentuali più basse registrate negli anni precedenti: 74% nel 2023, quando era in corso la sperimentazione, e 70% quando non era ancora stato introdotto il sacco grigio con il chip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Differenziata. Più sanzioni grazie al chip

Leggi anche: Tradita da un gatto: la spia russa Olga Kobolova smascherata dopo più di 10 anni sotto copertura grazie al chip della micia Luisa

Leggi anche: Frosinone, parte la nuova raccolta differenziata: nuovo calendario e kit “intelligenti” con chip identificativo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Differenziata a Taranto, contro la sanzione di chiusura commercianti in rivolta - «Prima di pensare ad un sistema di sanzioni bisogna mettere i commercianti nelle condizioni di fare bene la differenziata». lagazzettadelmezzogiorno.it

si conferma leader nella raccolta differenziata dei rifiuti e annuncia un inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le regole - facebook.com facebook