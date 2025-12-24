Difesa Milan allarme rosso | De Winter non convince Caccia al difensore

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Corriere dello Sport, il giovane Koni de Winter doveva essere la prima alternativa, ma ha deluso: caccia al difensore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

difesa milan allarme rosso de winter non convince caccia al difensore

© Pianetamilan.it - Difesa Milan, allarme rosso: De Winter non convince. Caccia al difensore

Milan-Pisa, probabili formazioni ballottaggio in difesa: Tomori o De Winter? In attacco…

Milan, De Winter e Athekame incontrano i tifosi al Flagship store!

