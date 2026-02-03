Dieci anni di Bethesda | a Villa Pettini una storia di accoglienza dignità e integrazione

A Montevarchi, Villa Pettini ha aperto dieci anni fa le porte a Bethesda, il centro di accoglienza straordinaria. Da allora, ha accolto e assistito molte persone, offrendo loro un tetto e un’opportunità di ripartenza. La struttura ha visto passare tante storie di vita, alcune di queste ancora in corso. Oggi, il centro festeggia il suo decimo anniversario, simbolo di un impegno durato nel tempo per la dignità e l’integrazione.

Arezzo, 03 febbraio 2026 – Dieci anni fa, il 5 febbraio 2016, si apriva per la prima volta la porta di Bethesda, il Centro di Accoglienza Straordinaria nato a Villa Pettini, nel territorio comunale di Montevarchi. Un'apertura che rappresentava una risposta concreta all'appello lanciato da Papa Francesco nel settembre 2015, quando invitò ogni comunità cristiana ad accogliere almeno una famiglia di profughi. Da quel gesto iniziale, semplice ma profondamente simbolico, ha preso avvio un'esperienza che nel tempo è diventata un punto di riferimento per l'accoglienza familiare, la tutela della dignità delle persone e la costruzione di percorsi autentici di integrazione.

