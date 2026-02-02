Dieci anni di Bethesda | il racconto dell’accoglienza del Cas di Montevarchi

Il 5 febbraio 2016, a Montevarchi, si apriva per la prima volta il Centro di Accoglienza Straordinaria Bethesda. Dieci anni dopo, le porte di Villa Pettini continuano ad accogliere famiglie di profughi, seguendo l’appello di Papa Francesco di aprire le proprie case. Un percorso che ha visto la comunità locale impegnarsi giorno dopo giorno per offrire un aiuto concreto a chi fugge da guerra e violenza.

Il 5 febbraio 2016 si apriva per la prima volta la porta di Bethesda, il Centro di Accoglienza Straordinaria nato a Villa Pettini in risposta all’appello lanciato da Papa Francesco nel settembre 2015 affinché ogni comunità cristiana accogliesse una famiglia di profughi. Da allora, Bethesda è diventata un punto di riferimento per l’accoglienza familiare, la tutela della dignità e i percorsi di integrazione. La struttura — che è cresciuta nella collaborazione tra Fondazione Giovanni Paolo II, Punto Famiglia Villa Pettini OdV, Qoelet impresa sociale — ha rappresentato fin dall’inizio una “piccola opera segno”: attenzione, centralità della persona e la scelta di accogliere solo nuclei familiari.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Bethesda Centro

A Avellino, un interprete coinvolto in un caso di favoreggiamento nei CAS ha sorpreso tutti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bethesda Centro

Argomenti discussi: Fallout Legends è il crossover totale della saga Bethesda; È davvero diventato impossibile ripetersi dopo un capolavoro?; Le entrate di Xbox diminuiscono di oltre 600 milioni di dollari durante le festività del 2025, con oneri di svalutazione che influiscono sui margini; La divisione giochi di Microsoft riporta una perdita di 600 milioni di dollari a causa del calo delle vendite di hardware e software.

I 10 anni di Fallout 4: il successo del franchise videoludico di Bethesda (che è anche una serie TV)È raro trovare un franchise così amato e longevo quanto la serie Fallout. Pubblicata per la prima volta nel 1997, la serie con ambientazione post-apocalittica si è evoluta nel tempo e ha cambiato ... corriere.it

Dieci anni fa prendeva nuovamente avvio la diffusione, online, del “Notiziario Storico” dell’Arma dei Carabinieri, la cui pubblicazione era stata interrotta nel 1975. Il periodico, con cadenza bimestrale, ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di storia e tradizioni facebook

Giulio #Regeni ha perso la vita dieci anni fa e ancora non sappiamo bene perché. A distanza di un decennio, le responsabilità non sono state chiarite. È inaccettabile che una persona venga uccisa per il solo fatto di studiare, analizzare, fare ricerca. È inaccett x.com