A Montevarchi, il 5 febbraio 2016, si inaugura il Centro di Accoglienza Straordinaria di Villa Pettini, chiamato Bethesda. Era l’inizio di un progetto nato dall’appello di Papa Francesco, che chiedeva alle chiese di accogliere le famiglie di profughi. Oggi, quasi dieci anni dopo, si torna a parlare di questa struttura, simbolo di solidarietà e impegno.

Montevarchi (Arezzo), 2 febbraio 2026 - Il 5 febbraio 2016 si apriva per la prima volta la porta di Bethesda, il Centro di Accoglienza Straordinaria nato a Villa Pettini in risposta all’appello lanciato da Papa Francesco nel settembre 2015 affinché ogni comunità cristiana accogliesse una famiglia di profughi. Da allora, Bethesda è diventata un punto di riferimento per l’accoglienza familiare, la tutela della dignità e i percorsi di integrazione. La struttura — che è cresciuta nella collaborazione tra Fondazione Giovanni Paolo II, Punto Famiglia Villa Pettini OdV, Qoelet impresa sociale — ha rappresentato fin dall’inizio una “piccola opera segno”: attenzione, centralità della persona e la scelta di accogliere solo nuclei familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, Fofana Amara l'Io Capitano di Matteo Garrone a Villa Pettini

Approfondimenti su Villa Pettini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

The last dance amara del Napoli: orgoglio e rimpianti europei È finita al tappeto, poi rialzata, infine costretta ad arrendersi. Il Napoli ha vissuto una notte intensa al Maradona, fatta di illusione, orgoglio e rammarico. Così il Corriere della Sera racconta l’eliminaz - facebook.com facebook