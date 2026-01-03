Tomaso Montanari a Lezioni Private sul Nove | Il canone della bellezza è legato alla Storia

Il prossimo 3 gennaio alle 21:30, su Nove, Luca Sommi intervista Tomaso Montanari in Lezioni Private. Lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena approfondisce il rapporto tra bellezza e Storia, analizzando opere come i Bronzi di Riace e la Venere di Milo. Un’occasione per riflettere sul valore storico e culturale delle opere d’arte e sul loro ruolo nella percezione della bellezza.

Ospite di Luca Sommi in occasione della terza puntata di Lezioni Private, in onda questo sabato 3 gennaio alle 21:30 in prima serata sul canale Nove, lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, parla della percezione della bellezza a partire dai Bronzi di Riace e dalla Venere di Milo. Secondo il professore: “Vediamo queste opere belle perché abbiamo dominato, e le vedono belle anche altri che non appartengono a questa tradizione culturale, perché c’è stato un discorso di egemonia – spiega il docente – se i canoni estetici dei Longobardi fossero rimasti egemoni, oggi non troveremmo belle nello stesso modo queste opere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

