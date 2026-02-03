Di Lorenzo rassicura tutti | niente operazione subito la chiamata di Gattuso

Il giocatore della Nazionale, Di Lorenzo, ha chiarito che non ci sarà bisogno di intervento chirurgico. La sua condizione è stabile e si è subito messo in contatto con Gattuso, che ha assicurato supporto e attenzione. La squadra si prepara a continuare la preparazione senza preoccupazioni.

La vicinanza della Nazionale non si è fatta attendere. Dopo l’infortunio rimediato nell’ultimo impegno di campionato, Giovanni Di Lorenzo ha ricevuto subito una telefonata dal commissario tecnico dell’Nazionale italiana di calcio, Rino Gattuso. Un gesto di incoraggiamento arrivato nelle ore successive agli accertamenti svolti a Roma. Nel corso del colloquio con il ct si è parlato anche degli impegni decisivi di fine marzo, quando l’Italia sarà chiamata agli spareggi per la qualificazione mondiale. Di Lorenzo, consapevole dell’importanza delle prossime settimane, è determinato a bruciare le tappe del recupero. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Di Lorenzo rassicura tutti: niente operazione, subito la chiamata di Gattuso Approfondimenti su Di Lorenzo Rassicura Napoli, per Di Lorenzo distorsione ma niente operazione Giovanni Di Lorenzo sta meglio di quanto si temesse. Gattuso lo chiama in nazionale, ha convinto tutti: prima chiamata in vista dei playoff Gennaro Gattuso ha recentemente annunciato la sua prima convocazione in nazionale italiana in vista dei playoff di marzo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Di Lorenzo Rassicura Argomenti discussi: Amici, il daytime che pesa più di una classifica: allievi divisi. Giulia: Sono quella che viene presa per scema; Infortunio Di Lorenzo: Napoli rassicura, stop di circa un mese; Panchina d’Oro 2024/25, il trono è di Conte, il Generale conquista Napoli e la storia; Beautiful febbraio 2026 anticipazioni: le trame del mese. Infortunio Di Lorenzo: Napoli rassicura, stop di circa un meseIl Napoli tranquillizza i tifosi: Di Lorenzo non ha lesioni al crociato, stop stimato di circa un mese per distorsione al ginocchio. europacalcio.it Di Lorenzo rassicura Conte, ecco quante partite salterà I DETTAGLI: https://bit.ly/4c4GJsQ - facebook.com facebook Infortunio Di Lorenzo: Napoli rassicura, stop di circa un mese #europacalcio x.com

