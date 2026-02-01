Giovanni Di Lorenzo sta meglio di quanto si temesse. Dopo le visite di questa mattina, si è scoperto che il capitano del Napoli ha subito una distorsione al ginocchio, ma niente rottura del crociato. Per ora, niente operazioni, e l’obiettivo è recuperarlo il prima possibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Niente rottura del crociato per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli dopo le visite di questa mattina ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio, meno grave. Lo rende noto il club azzurro: “ Giovanni Di Lorenzo – scrive in una nota il Napoli – infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto al Pineta Grande Hospital esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo”. Per l’esterno destro che si è infortunato ieri contro la Fiorentina, quindi il legamento crociato non è coinvolto e non sarà necessaria l’operazione, ma ora per lui comincia un programma di recupero che dovrebbe comunque tenerlo out dalla squadra azzurra per circa un mese, un mese e mezzo, regalando però un sospiro di sollievo visto che l’infortunio al crociato avrebbe chiuso la sua stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, per Di Lorenzo distorsione ma niente operazione

Questa mattina Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a controlli dopo l’infortunio di ieri.

Giovanni Di Lorenzo si è fatto un brutto male durante la partita contro la Fiorentina, ma per fortuna non ha riportato la rottura del crociato.

Napoli Inter 3-1 | Il rigore su Di Lorenzo fa discutere: la moviola.

