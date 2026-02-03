Degrado a Picanello Ognina Barriera e Canalicchio | documento approvato dal Consiglio della II municipalità

Il consiglio della II municipalità di Catania ha approvato un documento che denuncia il peggioramento delle condizioni di degrado in alcune zone come Picanello, Ognina, Barriera e Canalicchio. I membri dell’assemblea puntano il dito contro l’incuria e la cattiva gestione del territorio, chiedendo interventi concreti per migliorare la situazione. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni da parte dei cittadini e di episodi di abbandono e sporcizia nelle strade. Ora si attende un’azione più decisa da parte delle istituzioni per riqualificare

E' quanto dichiara il presidente della circoscrizione, Claudio Carnazza che ha promosso e firmato l'atto che accende i riflettori su una serie di criticità che interessano diversi quartieri del territorio municipale "Il consiglio della II municipalità di Catania ha approvato un importante atto di indirizzo e di denuncia collettiva sul tema del degrado urbano e della gestione del territorio. Un voto non privo di tensioni interne, che ha visto anche una parte della stessa maggioranza esprimersi in senso contrario, ma che non ne ha impedito l'approvazione". E' quanto dichiara il presidente della circoscrizione, Claudio Carnazza che ha promosso e firmato l'atto che accende i riflettori su una serie di criticità che interessano diversi quartieri del territorio municipale, in particolare Picanello, Ognina, Barriera e Canalicchio.

