Ripristino della legalità nella II Municipalità | rimozione di dissuasori e arredi abusivi

Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Napoli e il supporto del Commissariato di zona ha portato al ripristino della legalità nella II Municipalità, rimuovendo dissuasori e arredi abusivi. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e a valorizzare il decoro urbano, restituendo ai cittadini spazi più sicuri e ordinati. Un passo importante per il rispetto delle norme e la tutela del territorio.

© Anteprima24.it - Ripristino della legalità nella II Municipalità: rimozione di dissuasori e arredi abusivi Tempo di lettura: < 1 minuto Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Napoli, con il supporto del Commissariato di zona, ha interessato il territorio della II Municipalità con l’obiettivo di garantire sicurezza stradale e decoro urbano. L’intervento ha riguardato la rimozione di dissuasori e arredi installati senza le prescritte autorizzazioni, ripristinando la corretta fruizione degli spazi pubblici. Le attività hanno interessato numerose strade e vicoli, tra cui via del Formale, piazza Fabrizio Pignatelli, vico II Montesanto, vico Salata all’Olivella, vico Lungo San Matteo, vico II Montecalvario, vico Giardinetto, vico Lungo Trinità degli Spagnoli, vico San Sepolcro, vico Lungo Montecalvario, vico Colonne a Cariati, vico Cariati, vico Taverna Penta e via Croci Santa Lucia al Monte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Giugliano, paletti e dissuasori abusivi: rimossi dopo servizio di denuncia Leggi anche: "Verso futuri giusti": LeXGiornate della Legalità, II edizione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Attenzione: sospensione servizio di pulizia strade. Si segnala che il servizio di pulizia strade (ed il relativo divieto di sosta) è sospeso. La sospensione è legata al periodo invernale. Il riavvio del servizio di pulizia strade e il ripristino del relativo divieto di so - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.