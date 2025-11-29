Garante della Privacy accesso abusivo ai server | si muove la Procura di Roma

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non bastava l’idea di spiare i dipendenti: pur di dare la caccia alla “talpa” che forniva documenti a Report e al Fatto i membri del collegio avrebbero fatto entrare anche soggetti esterni – appartenenti ad apparati dello Stato o a società private – che sono rimasti negli uffici da soli per tutta la notte. Un fatto subito denunciato alla Procura di Roma dove il pm Giuseppe De Falco, che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione, ha acquisito documentazione e una lista di persone potenzialmente informate sui fatti. L’ipotesi di reato è accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

garante privacy accesso abusivoGarante della Privacy, accesso abusivo ai server: si muove la Procura di Roma - Al Garante non sarebbe bastato spiare internamente i propri dipendenti violandone la privacy. Scrive ilfattoquotidiano.it

garante privacy accesso abusivoIl Garante della privacy che chiede di spiare il Garante stesso. Ecco tutti i dati che l'ex segretario Fanizza voleva ottenere dai computer dei lavoratori - Il freno del responsabile dei sistemi informativi: si rischia l'illecito. Lo riporta wired.it

garante privacy accesso abusivoGarante Privacy, si dimette il segretario Fanizza. Report: «Aveva chiesto accesso alle email dei dipendenti» - Dopo il rifiuto di lasciare l'incarico da parte dei componenti del collegio a seguito delle richieste di dimissioni arrivate ... Scrive ilmessaggero.it

