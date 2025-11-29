Garante della Privacy accesso abusivo ai server | si muove la Procura di Roma
Non bastava l’idea di spiare i dipendenti: pur di dare la caccia alla “talpa” che forniva documenti a Report e al Fatto i membri del collegio avrebbero fatto entrare anche soggetti esterni – appartenenti ad apparati dello Stato o a società private – che sono rimasti negli uffici da soli per tutta la notte. Un fatto subito denunciato alla Procura di Roma dove il pm Giuseppe De Falco, che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione, ha acquisito documentazione e una lista di persone potenzialmente informate sui fatti. L’ipotesi di reato è accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
