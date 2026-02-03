Le squadre di Serie A hanno accumulato un debito record, arrivando a quasi 4,9 miliardi di euro al 30 giugno 2025. È un dato in costante aumento rispetto all’anno precedente, e ora alcune squadre devono affrontare pesanti difficoltà finanziarie.

Le squadre di Serie A si confrontano con un indebitamento lordo record al 30 giugno 2025, pari a 4,89 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Il dato è evidente nel bilancio delle società coinvolte nella maxima serie calcistica italiana, con un andamento che interrompe la stabilità degli ultimi anni. La Juventus è la squadra con il maggior debito lordo, con oltre 740 milioni di euro, di cui 255 milioni per factoring. Segue l’Inter, con 660 milioni, in diminuzione rispetto al 2024, mentre la Roma registra un calo rispetto all’anno precedente, con 611 milioni. Al secondo posto del podio trovano il Milan, con 391 milioni, e il Lazio, con 303 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debiti in Serie A: classifica delle squadre con il maggiore carico finanziario

