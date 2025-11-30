Lecce-Torino con il messaggio antiviolenza di genere la serie C girone C la serie D girone H l’Eccellenza pugliese Calcio | gli impegni delle squadre pugliesi oggi
Si gioca al “Via del Mare con inizio alle 12,30. Lecce-Torino, per la giornata del campionato di calcio di serie A, mette di fronte due squadre bisognose di punti, in particolare quella salentina che è ora terzultima in classifica. I granata devono riscattarsi dall’1-5 subìto dal Como nel turno precedente. Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Trapani-Monopoli (ore 14,30); Foggia-Cosenza (ore 17,30); Latina-Audace Cerignola e Potenza-Casarano (ore 20,30). Serie D girone H: ieri Heraclea-Pompei 0-2. Oggi si disputano Acerrana-Francavilla in Sinni, Afragolese-Paganese, Gravina in Puglia-Ferrandina, Nardò-Sarnese, Nola-Manfredonia, Real Normanna-Martina (ore 14,30); Città di Fasano-Barletta (ore 15); Fidelis Andria-Virtus Francavilla Fontana (ore 16). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Il Lecce è vivo: batte il Torino e crede nella salvezza. Decide un eurogol di Ramadani. Ora la Lazio - Battuto il Torino al Via del Mare con un missile di Ylber Ramadani all'inizio della ripresa. Lo riporta quotidianodipuglia.it
Lecce-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Al Via Del Mare il Lecce cerca punti salvezza contro un Torino che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. Lo riporta repubblica.it
Lecce-Torino 1-0, festa giallorossa - Torino, partita decisa dal tiro da fuori area di Ylber Ramadani. Segnala rainews.it