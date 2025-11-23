Inter News 24 Derby Inter Milan, Allegri svela il bivio di mercato vissuto anni fa: nella notte decise tra Juventus, Inter e Real Madrid. Le ultime sul derby a San Siro. Alla vigilia del Derby della Madonnina, Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan ed ex tecnico della Juventus, ha svelato in conferenza stampa un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare la storia della Serie A. Il tecnico ha infatti raccontato di essere stato vicino sia all’Inter sia al Real Madrid nel momento del suo ritorno ai bianconeri. «Io all’Inter? Lo sanno tutti, c’è stato l’anno in cui sono tornato alla Juventus che in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, andare all’Inter o andare al Real Madrid», ha dichiarato il tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i nerazzurri a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Derby Inter Milan, Allegri rivela il retroscena: poteva andare all’Inter o al Real nella notte del ritorno alla Juve