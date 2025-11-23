Derby Inter Milan Allegri rivela il retroscena | poteva andare all’Inter o al Real nella notte del ritorno alla Juve
Inter News 24 Derby Inter Milan, Allegri svela il bivio di mercato vissuto anni fa: nella notte decise tra Juventus, Inter e Real Madrid. Le ultime sul derby a San Siro. Alla vigilia del Derby della Madonnina, Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan ed ex tecnico della Juventus, ha svelato in conferenza stampa un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare la storia della Serie A. Il tecnico ha infatti raccontato di essere stato vicino sia all’Inter sia al Real Madrid nel momento del suo ritorno ai bianconeri. «Io all’Inter? Lo sanno tutti, c’è stato l’anno in cui sono tornato alla Juventus che in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, andare all’Inter o andare al Real Madrid», ha dichiarato il tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i nerazzurri a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
" #InterMilan è un derby importantissimo perché se vince l' #Inter va a +5 e 'ammazza' le speranze del #Milan, il Milan se vince sorpassa l'Inter e mette in difficoltà la squadra di Chivu, che in conferenza stampa ieri ha detto di voler evitare sfottò ai propri tifosi Vai su X
Sponsor ufficiale del derby della Madonnina Inter - Milan, valido per la 12esima giornata di #SerieAEnilive, Fuori Binario Pizzeria di @giuseppegiallongo. Via Falbo, 62. - facebook.com Vai su Facebook
Stasera il derby di Milano, Materazzi: "Inter più forte, Allegri però sa sempre quello che fa" - Questa sera torna la Partita, con la P volutamente maiuscola. Scrive tuttomercatoweb.com
Un derby che vale la vetta: 12 anni fa l'ultimo Milan-Inter di Allegri e Chivu - In caso di successo, i rossoneri andrebbero in vetta insieme al Napoli ... Riporta rainews.it
L’esordiente e il veterano, Inter-Milan è anche sfida sulle panchine tra Chivu e Allegri - Il tecnico nerazzurro: “Vogliamo far passare un lunedì sereno, senza sfottò, ai nostri tifosi”. Segnala repubblica.it