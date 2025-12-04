Ranocchia rivela | Potevo lasciare l’Inter poi quella leggenda mi disse questa cosa che mi ha cambiato!
Andrea Ranocchia, ex capitano dell’Inter, si è voluto raccontare con quello che è stato il suo ciclo nerazzurro Ex difensore centrale e capitano dell’Inter, Andrea Ranocchia ha vissuto una carriera intensa, alternando trionfi e momenti bui. Appesi gli scarpini al chiodo, l’ex nerazzurro si racconta a cuore aperto sul Corriere della Sera. IL RITIRO «Bene, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
La rivelazione di #Ranocchia 'Ho rifiutato la #Juve grazie a quello che mi ha detto #Stankovic' Vai su X
«Bonny avrebbe potuto indossare la maglia del Napoli quest’estate. » Questa la rivelazione di Federico Pastorello, agente e intermediario, che ha raccontato a Tmw alcuni retroscena sul passaggio di Ange-Yoan Bonny all’Inter. L’attaccante oggi si sta facend - facebook.com Vai su Facebook