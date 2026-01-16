Corea del Sud e Giappone | cosa c’è dietro i viaggi di Meloni in Asia

Nel 2023, Giorgia Meloni avrebbe dovuto intraprendere un viaggio in Asia, con tappe previste in Bangladesh, Singapore, Corea del Sud, Vietnam e Giappone. Questa visita avrebbe rappresentato un’occasione per rafforzare i rapporti con i Paesi dell’Indo-Pacifico, approfondendo temi di economia, sicurezza e cooperazione internazionale. Analizzare i motivi e le implicazioni di questa possibile missione fornisce uno sguardo sulle strategie diplomatiche italiane nella regione.

Doveva fare tappa in Asia la scorsa estate. Era tutto pronto per il super tour nell’Indo-Pacifico di Giorgia Meloni: una lunga trasferta di dieci giorni che avrebbe toccato Bangladesh, Singapore, Corea del Sud, Vietnam e Giappone. Alla fine la premier italiana fu costretta a rimandare il viaggio a causa degli sviluppi legati al processo di pace in Ucraina. Adesso, a distanza di quasi cinque mesi, Meloni è tornata nel continente asiatico. Prima tappa l’Oman, per poi proseguire con Giappone (16 gennaio) e Corea del Sud (19 gennaio). Tanti i temi sul tavolo, dall’ economia alla sicurezza. Già, perché se da un lato l’Italia intende incrementare gli affari con Tokyo e Seoul, ossia la terza e la quarta economia dell’Asia, dall’altro lato c’è la presumibile necessità di Roma di coordinarsi ulteriormente con gli Stati Uniti attraverso una maggiore integrazione con i loro principali partner regionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

