Corea del Sud e Giappone | cosa c’è dietro i viaggi di Meloni in Asia

Nel 2023, Giorgia Meloni avrebbe dovuto intraprendere un viaggio in Asia, con tappe previste in Bangladesh, Singapore, Corea del Sud, Vietnam e Giappone. Questa visita avrebbe rappresentato un’occasione per rafforzare i rapporti con i Paesi dell’Indo-Pacifico, approfondendo temi di economia, sicurezza e cooperazione internazionale. Analizzare i motivi e le implicazioni di questa possibile missione fornisce uno sguardo sulle strategie diplomatiche italiane nella regione.

Doveva fare tappa in Asia la scorsa estate. Era tutto pronto per il super tour nell’Indo-Pacifico di Giorgia Meloni: una lunga trasferta di dieci giorni che avrebbe toccato Bangladesh, Singapore, Corea del Sud, Vietnam e Giappone. Alla fine la premier italiana fu costretta a rimandare il viaggio a causa degli sviluppi legati al processo di pace in Ucraina. Adesso, a distanza di quasi cinque mesi, Meloni è tornata nel continente asiatico. Prima tappa l’Oman, per poi proseguire con Giappone (16 gennaio) e Corea del Sud (19 gennaio). Tanti i temi sul tavolo, dall’ economia alla sicurezza. Già, perché se da un lato l’Italia intende incrementare gli affari con Tokyo e Seoul, ossia la terza e la quarta economia dell’Asia, dall’altro lato c’è la presumibile necessità di Roma di coordinarsi ulteriormente con gli Stati Uniti attraverso una maggiore integrazione con i loro principali partner regionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Corea del Sud e Giappone: cosa c’è dietro i viaggi di Meloni in Asia Leggi anche: Missione in Asia per Meloni, da domani in Oman, Giappone e Sud Corea Leggi anche: Missione Oriente: Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud. I numeri degli scambi commerciali con l’Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Oman, Giappone e Corea del Sud, missione in tre tappe: così Meloni cerca accordi economici nel caos globale; Cina e Corea del Sud più vicine (a spese di Usa e Giappone); Giappone-Corea del Sud, i leader Takaichi e Lee suonano canzoni K-pop alla batteria dopo il vertice a Nara; I leader di Giappone e Corea del Sud che suonano il k-pop alla batteria. Corea del Sud e Giappone: cosa c’è dietro i viaggi di Meloni in Asia - Il vis a vis con il presidente sudcoreano, Lee Jae Myung, fresco di un viaggio in Cina, servirà per allineare le vedute geopolitiche di Seoul e Roma, oltre che per firmare svariate intese (compresa ... msn.com

Vertice tra Giappone e Sud Corea si conclude con una jam session k-pop. VIDEO - Vestiti con giacche blu abbinate, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno suonato insieme brani K- tg24.sky.it

Chip, idrogeno e caccia militari: la missione di Meloni in Asia in cerca di investimenti. Quanto valgono le relazioni con Giappone e Corea del Sud - Per Meloni è il quinto incontro con un primo ministro giapponese, mentre un premier italiano non andava in Corea da 19 anni ... corriere.it

In un video la premier racconta di essere in Giappone, di arrivare da Lomàn e di essere diretta verso la Corea del Sud, nell’ambito di una missione volta a rafforzare rapporti definiti “estremamente strategici” per il Paese. facebook

Meloni in Asia tra Oman, Corea e Giappone. La sicurezza del Pacifico passa da Takaichi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.