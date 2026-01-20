Il trionfo della giustizia prima anticipazione della serie animata Questo è Papà

Al via i lavori della serie animata “Questo è Papà”, tratta dall’omonimo libro del presidente del Movimento centralità familiare e ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. L’opera, che sarà distribuita in tutto il mondo, affronta temi come la centralità della famiglia, l’equilibrio tra i ruoli genitoriali e il valore della giustizia. È stata, intanto, diffusa una prima immagine ufficiale che ha già attirato l’attenzione di lettori e addetti ai lavori. L’anteprima è accompagnata da un riferimento al capitolo “Il trionfo della giustizia”, uno dei passaggi più significativi del libro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"Il trionfo della giustizia". rilasciata la prima anticipazione della serie animata "Questo è papà" tratta dal libro di Davide Vinciprova

