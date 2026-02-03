Danni maltempo Verduci | Dall' emergenza si può uscire più forti soltanto attraverso il lavoro comune

Il maltempo ha causato danni in alcune zone della città. L’assessore Verduci invita a lavorare insieme per uscire più forti dall’emergenza. Secondo lui, rafforzare la difesa del suolo e dei litorali richiede strumenti giusti, competenze chiare e la capacità di collaborare tra vari settori. La strada, dice, è quella di un lavoro di squadra per affrontare le sfide del territorio.

Il sindaco di Motta San Giovanni dopo il ciclone Harry: "La difesa del suolo e dei litorali è una sfida ardua ma abbiamo tutto per vincerla" "La difesa del suolo e dei litorali non è una battaglia semplice, ma è una sfida che il territorio metropolitano può affrontare con strumenti adeguati, competenze consolidate e una rinnovata capacità di fare sistema". Ad affermarlo con un post sui social è Giovanni Verduci, sindaco di Motta San Giovanni, che interviene sui gravi danni provocati dal ciclone Harry, richiamando l’attenzione sulla necessità di un’azione coordinata e lungimirante contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il tribunale di sorveglianza di Verona ha approvato i permessi di lavoro all’esterno per Chico Forti, detenuto da quasi 27 anni in Florida e condannato all’ergastolo.

Secondo una recente sentenza del tribunale del lavoro di Napoli, il licenziamento può avvenire anche tramite un messaggio WhatsApp.

I danni del maltempo, il ministro Salvini: i fondi ci saranno senza toglierli agli investimenti. Schifani: mai in dubbio la presenza del governo«Dal mio sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta. Più che dai soldi, anche forte di vecchie esperienze, sono preoccupato dei tempi della burocrazia. Qua la stagione bella è alle porte» ... gds.it

Clima impazzito in Italia, i danni dell’emergenza maltempo saliranno a 34 miliardi in tre anniIl bilancio messo insieme da Legambiente in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del consiglio dei ministri per i territori colpiti dal ciclone Harry. lapresse.it

«Le prime risorse stanziate per i danni del maltempo potranno arrivare in pochi giorni». Lo ha detto Antonio Tajani al suo arrivo a #Cagliari - facebook.com facebook

#Maltempo, da stamattina #vigilidelfuoco impegnati a #Cagliari per far fronte ai danni causati dalla forte pioggia. Più colpita la zona di Quartu Sant'Elena #31gennaio x.com