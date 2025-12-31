Il tribunale di sorveglianza di Verona ha approvato i permessi di lavoro all’esterno per Chico Forti, detenuto da quasi 27 anni in Florida e condannato all’ergastolo. A quasi 67 anni, la decisione rappresenta un passo importante nel suo percorso legale, offrendo l’opportunità di svolgere attività lavorative fuori dal carcere. Questa decisione apre un nuovo capitolo nel processo di revisione della sua vicenda giudiziaria.

VERONA – A quasi 67 anni di età, ventisette anni dopo essere stato arrestato in Florida e un quarto di secolo dopo la condanna all’ergastolo, il trentino Chico Forti, dichiarato colpevole di omicidio da una giuria statunitense, può uscire dal carcere. Non in libertà condizionale, visto che alla sera deve tornare nella casa di reclusione di Verona, può invece lasciare la cella per dedicarsi ad alcune attività lavorative. Ad esempio fare l’ istruttore di surf sul Lago di Garda, il pizzaiolo o l’insegnante di inglese. Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha accolto la richiesta di concedere al detenuto i permessi di lavorare all’esterno che è stata presentata dalla stessa direttrice del Montorio, Maria Grazia Bregoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chico Forti può uscire dal carcere di Verona: sì del tribunale di sorveglianza ai permessi di lavoro all’esterno

