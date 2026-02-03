Dall' export al turismo l’andamento nel Piacentino | Crescita economica molto moderata

Da ilpiacenza.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo semestre del 2025, l’economia nel Piacentino ha segnato una crescita molto moderata, seguendo l’andamento di tutta la regione e dell’Italia. Nonostante alcuni segnali di ripresa, il settore dell’export e del turismo non hanno mostrato grandi scossoni. Le tensioni geopolitiche e le politiche protezionistiche hanno frenato gli investimenti e le vendite all’estero. Le imprese locali continuano a fare i conti con un contesto difficile, senza grandi spunti di miglioramento.

«Nel corso dei primi sei mesi del 2025, l’economia piacentina – seguendo quella regionale e nazionale in un contesto caratterizzato dalla permanenza di tensioni geopolitiche internazionali, e aggravatosi a causa dell’aggressiva politica commerciale protezionistica avviata in questo periodo dagli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

