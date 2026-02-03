Dall' export al turismo l’andamento nel Piacentino | Crescita economica molto moderata

Nel primo semestre del 2025, l’economia nel Piacentino ha segnato una crescita molto moderata, seguendo l’andamento di tutta la regione e dell’Italia. Nonostante alcuni segnali di ripresa, il settore dell’export e del turismo non hanno mostrato grandi scossoni. Le tensioni geopolitiche e le politiche protezionistiche hanno frenato gli investimenti e le vendite all’estero. Le imprese locali continuano a fare i conti con un contesto difficile, senza grandi spunti di miglioramento.

«Nel corso dei primi sei mesi del 2025, l’economia piacentina – seguendo quella regionale e nazionale in un contesto caratterizzato dalla permanenza di tensioni geopolitiche internazionali, e aggravatosi a causa dell’aggressiva politica commerciale protezionistica avviata in questo periodo dagli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacentino Economia Proiezioni Istat: crescita economica moderata per l’Italia nei prossimi anni Nei prossimi anni l’Italia crescerà lentamente. Xenia punta a crescita economica con investimenti strategici nel turismo internazionale per il 2025 Xenia punta a crescere nel turismo internazionale, investendo in modo deciso per il 2025. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Piacentino Economia Argomenti discussi: Italia tra Speranze e Riprese: Analisi della Crescita del PIL 2025 tra Export, Turismo e Industria; AGROALIMENTARE | Il tesoro Dop dell’Emilia-Romagna: 37 miliardi di valore tra identità, export e tutela; Trecento milioni per l’export e Bolkestein congelata per i lidi, gli impegni di Tajani in Sicilia; India, un Eldorado per l’Italia. Dal turismo all'export. Notizie brevi dal mondo e dall'ItaliaTurismo straniero: estate 2025 più forte. Tra luglio e settembre 2025 le presenze dei turisti stranieri in Italia sono salite del 5,0 per cento sul 2024, mentre quelle dei residenti sono rimaste quasi ... ilfoglio.it FITUR Lgbt+ 2026, a Madrid dal 21 al 25 gennaio: il turismo inclusivo come leva globaleFITUR Lgbt+ 2026 riunisce a Madrid istituzioni e operatori per discutere di turismo LGBTQIA+, inclusione, sostenibilità e nuove prospettive globali. La nuova edizione dal 21 al 25 gennaio. gay.it "La missione al Sud per le aree colpite dall'emergenza maltempo: SIMEST potrà garantire fino a 300 milioni di euro in ristori per le aziende esportatrici danneggiate e per le aziede colpite collegate alla filiera export. L'impegno del Governo è fare in modo c - facebook.com facebook Alcune iniziative messe in campo dall’ @ItalyMFA a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export sono state presentate dal presidente della #RegioneSiciliana, @RenatoSchifani e dal ministro @Antonio_Tajani. Leggi regione.sicilia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.