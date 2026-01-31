Proiezioni Istat | crescita economica moderata per l’Italia nei prossimi anni

Nei prossimi anni l’Italia crescerà lentamente. Secondo le ultime stime dell’Istat, nel 2025 il Pil aumenterà dello 0,7 per cento rispetto all’anno precedente. La ripresa sarà timida e sicuramente lontana dai numeri di altri periodi, ma almeno si può parlare di una tendenza positiva.

L’Italia registrerà una crescita economica modesta ma positiva nel 2025, con un aumento del Prodotto interno lordo pari allo 0,7% rispetto all’anno precedente. Il dato, rilevato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), si basa su una revisione dei dati trimestrali che ha evidenziato un’accelerazione nel quarto periodo dell’anno, con una crescita congiunturale dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Questo risultato supera le previsioni del governo contenute nel Documento programmatico di bilancio di ottobre, che prevedevano una crescita annuale del Pil intorno allo 0,5%. L’andamento positivo è stato sostenuto da un’espansione diffusa in diversi settori chiave: l’agricoltura e l’industria hanno mostrato segnali di ripresa, mentre la domanda interna ha contribuito in modo significativo al risultato complessivo, compensando il rallentamento delle esportazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Secondo l'Istat, oltre 10,5 milioni di italiani prevedono di non avere figli nei prossimi anni.

La Federal Reserve esprime ottimismo sulla ripresa dell'economia statunitense, prevedendo una crescita moderata nei prossimi mesi.

