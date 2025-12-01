Como generosa | la mensa Casa Nazareth offre oltre 200 pasti al giorno a chi ha bisogno
Como – Una media giornaliera che supera l e 200 presenze, 6.200 pasti serviti ogni mese, oltre 68mila da inizio anno. Sono i numeri di Casa Nazareth, la mensa di solidarietà che ha sede in via Don Luigi Guanella a Como, impegnata nell’assistenza alle persone senza dimora e in difficoltà che gravitano in città. I numeri del servizio. Gli ultimi dati, offrono una fotografia dell’andamento servizio, che da due anni è sostanzialmente stabile: nel 2024 sono stati serviti oltre 78mila pasti, con una media giornaliera, a pranzo e a cena, di 215 presenze. Nel 2025 questa stessa media giornaliera si aggira attorno alle 206 presenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
