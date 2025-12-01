Como generosa | la mensa Casa Nazareth offre oltre 200 pasti al giorno a chi ha bisogno

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como – Una media giornaliera che supera l e 200 presenze, 6.200 pasti serviti ogni mese, oltre 68mila da inizio anno. Sono i numeri di Casa Nazareth,  la mensa di solidarietà che ha sede in via Don Luigi Guanella a Como, impegnata nell’assistenza alle persone senza dimora e in difficoltà che gravitano in città. I numeri del servizio. Gli ultimi dati, offrono una fotografia dell’andamento servizio, che da due anni è sostanzialmente stabile: nel 2024 sono stati serviti oltre 78mila pasti, con una media giornaliera, a pranzo e a cena, di 215 presenze. Nel 2025 questa stessa media giornaliera si aggira attorno alle 206 presenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

como generosa la mensa casa nazareth offre oltre 200 pasti al giorno a chi ha bisogno

© Ilgiorno.it - Como generosa: la mensa Casa Nazareth offre oltre 200 pasti al giorno a chi ha bisogno

Altri contenuti sullo stesso argomento

como generosa mensa casa“The Christmas Show” a Como per sostenere la mensa di Casa Nazareth - Il 29 novembre torna a Como “The Christmas Show” dei Monday Gospel: un grande concerto solidale per sostenere la mensa di Casa Nazareth. Riporta ciaocomo.it

Mensa di solidarietà Casa Nazareth di Como, nel 2024 accolte 215 persone al giorno - 357 pasti serviti in un anno: è il bilancio 2024 dell’attività della mensa di solidarietà di Casa Nazareth – il servizio che offre un pasto caldo a ... Riporta espansionetv.it

Como mensa di solidarietà di casa Nazareth - La mensa di solidarietà di Casa Nazareth – il servizio che offre un pasto caldo a pranzo e a cena 365 all’anno alle persone in difficoltà della città di Como – traccia il bilancio della sua attività ... Riporta valtellinanews.it

Cerca Video su questo argomento: Como Generosa Mensa Casa