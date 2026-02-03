Dall’Antica Grecia alle risoluzioni Onu | cos’è la tregua olimpica Mattarella | Tacciano le armi

Dall’Antica Grecia alle attuali risoluzioni Onu, la tregua olimpica resta un simbolo di pace. Durante la sessione del Cio, il presidente Sergio Mattarella ha esortato a mettere da parte le armi, sottolineando che le Olimpiadi di Milano-Cortina devono rappresentare un momento di unità in un momento difficile.

In un «tempo così difficile», le Olimpiadi di Milano-Cortina devono essere un’occasione di pace. È con queste parole che Sergio Mattarella ha dichiarato aperta la 145esima sessione del Comitato olimpico internazionale. «Chiediamo, con ostinata determinazione, che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi», ha scandito il capo dello Stato nel suo discorso al Teatro alla Scala. Da dove arriva la tregua olimpica. La tregua olimpica – conosciuta anche come Ekecheiria – ha origini antichissime, che vengono fatte risalire addirittura al IX secolo avanti Cristo.🔗 Leggi su Open.online

La visita del presidente Sergio Mattarella a Milano si è concentrata sulla richiesta di rispettare la tregua in vista delle Olimpiadi invernali.

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha chiesto di rispettare la tregua olimpica durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

