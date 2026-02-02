Milano-Cortina Mattarella | rispettare tregua tacciano le armi

La visita del presidente Sergio Mattarella a Milano si è concentrata sulla richiesta di rispettare la tregua in vista delle Olimpiadi invernali. Ha invitato tutte le parti a tacere le armi, sottolineando che lo sport deve essere un momento di gioia, passione e rispetto per l’altro. La sua parola arriva in un momento delicato, mentre si avvicinano i giochi e i timori di tensioni persistono.

Milano, 2 feb. (askanews) – “Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. È rispetto per l’altro. Sfida ai limiti propri: è libertà di progredire. Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. È il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita. Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola davanti alla Scala di Milano per dare il via alla 145esima sessione del Comitato Olimpico internazionale.

