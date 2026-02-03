Dalla memoria cittadina alla ricerca scientifica | la collezione di conchiglie diventa caso di studio

Dalla memoria cittadina alla ricerca scientifica, la collezione di conchiglie diventa un caso di studio. Quello che era un semplice patrimonio recuperato si trasforma in un’opportunità di ricerca che coinvolge anche scienziati di fuori città. La collezione, conservata da anni in un piccolo museo locale, ora attira l’attenzione di studiosi, pronti a analizzarla più a fondo. È un esempio di come un patrimonio culturale, se valorizzato, può superare i confini del territorio e contribuire a studi più ampi.

Il lavoro di recupero e ricerca sulla storica raccolta comunale approda su una rivista specializzata di museologia scientifica Non solo un patrimonio recuperato, ma un’esperienza di studio e valorizzazione capace di superare i confini locali. La Mostra Malacologica del Comune di Messina diventa oggetto di analisi e approfondimento scientifico a livello nazionale, approdando su una rivista specializzata di museologia scientifica come esempio di buona pratica nel recupero, nella catalogazione e nella restituzione alla collettività di un bene naturalistico dimenticato. Al centro dello studio c’è la preziosa collezione di conchiglie acquistata dal Comune negli anni in cui la Mostra Malacologica Messinese si svolse con continuità, dal 1980 al 1987, e rimasta per lungo tempo custodita nei depositi del vecchio Mercato Ittico, oggi demolito.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Oggi si inaugura il Polo Culturale dell'Università di Messina in Piazza Cavallotti, all'interno dello storico edificio che ha ospitato la Banca d'Italia per quasi cento anni.

