Cerveteri il Natale di Aism porta 1650 euro alla ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla
Fiumicino, 1 dicembre 2025 – “Una maratona di solidarietà, sensibilizzazione, informazione e speranza, che ha portato alle attività di Ricerca Scientifica 1650 euro. Anche quest’anno il Natale di Aism di Cerveteri è stato un grande successo: un appuntamento oramai entrato nella tradizione, al quale sono sempre in tanti ad aderire, sostenendolo con affetto e grande generosità. La nostra città si è confermata essere una comunità attenta e sensibile alle attività dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà che da oltre mezzo secolo sostiene e garantisce sostegno alle persone con Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, nonostante i grandi e continui passi in avanti fatti da medici e ricercatori, ancora non ha una cura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
