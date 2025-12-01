Giro d’Italia 2026 dove passa in Emilia Romagna | tappe e percorso

Bologna, 1 dicembre 2025 – È stato svelato il percorso del Giro d’Italia maschile e femminile 2025, e il cuore batte più forte per chi vive tra le dolci colline delle Marche e le terre generose dell’ Emilia Romagna. Non è solo una corsa: è un viaggio nell’anima dell’Italia, un racconto di fatica, bellezza e orgoglio che attraversa paesaggi e comunità. Giro d’Italia donne in Emilia Romagna. È l’ Emilia-Romagna a far battere il cuore del Giro d’Italia Women 2026. Nel pomeriggio, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è stato svelato il percorso della nuova edizione: un viaggio di nove tappe, lungo 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia 2026, dove passa in Emilia Romagna: tappe e percorso

