dal mondo al contrario a futuro nazionale tutte le tappe del fenomeno vannacci

Roberto Vannacci lascia la Lega. Dopo aver ottenuto circa 500mila preferenze alle europee di giugno 2024, ora il suo percorso all’interno del partito si ferma. Vannacci, che si era candidato come indipendente con il Carroccio, non ricoprirà più il ruolo di vicesegretario. La sua parabola, iniziata con grandi aspettative, si conclude con un passo indietro.

Arriva al capolinea la parabola di Roberto Vannacci all'interno della Lega. Da Mister 500mila preferenze alle elezioni europee del giugno 2024 (candidato dal Carroccio come indipendente) a vicesegretario federale, la sua traiettoria politica nella Lega - durata meno di due anni - ha terremotato gli equilibri interni e aperto un dibattito sull'identità del partito, con scontri e tentativi di mediazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la registrazione del simbolo " Futuro nazionale ". Una mossa che ha portato a un'accelerazione verso l'uscita dal Carroccio. Per l'autore del best seller " Il mondo al contrario ", lanciato nell'estate del 2023 (in cui espone tesi considerate dai suoi detrattori di estrema destra, retrograde, in qualche caso omofobe o razziste) le urne si erano rivelate un successo travolgente: secondo candidato con più preferenze, alle spalle della leader di Fdi e premier Giorgia Meloni.

