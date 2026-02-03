Dal kit anti-gas agli altri manuali Ecco cosa circolava prima del corteo Askatasuna

Nei giorni che hanno preceduto il corteo del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna, sui social circolavano diversi manuali e kit di sopravvivenza. Tra questi, il più diffuso era un “kit anti-gas” con istruzioni su come proteggersi durante le proteste. Gli attivisti si preparavano a fronteggiare eventuali cariche della polizia, mentre l’attenzione si concentrava su queste dritte pratiche piuttosto che sui discorsi ufficiali.

Nei giorni che hanno preceduto il corteo del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, l’attenzione si è concentrata su un “kit di sopravvivenza anti-gas” diffuso online con diverse indicazioni per gli attivisti che sarebbero scesi per le strade. Ben prima della manifestazione, quel materiale era finito al centro del dibattito pubblico come possibile segnale anticipatore di ciò che sarebbe poi accaduto. Alla fine, gli scontri ci sono stati, così come anche i feriti. Seguendo la diffusione social delle indicazioni presenti nel documento, si arriva a una cartella condivisa (accessibile a chiunque abbia il link) con diversi manuali che, di fatto, fanno emergere un quadro più ampio con una stessa cornice: la messa in conto dello scontro.🔗 Leggi su Open.online

A Torino, in vista della manifestazione del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna, circolano online kit e manuali di sopravvivenza.

La cronista Rita Rapisardi ha raccontato cosa è successo prima che il video mostrasse l'aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante il corteo pro Askatasuna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Dal kit anti-gas agli altri manuali. Ecco cosa circolava prima del corteo AskatasunaNei giorni che hanno preceduto il corteo del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, l’attenzione si è concentrata su un kit di sopravvivenza anti-gas diffuso online con diverse ... open.online

Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e ‘kit anti gas’Si avvicina in un clima pieno di tensione la data del 31 gennaio, in cui a Torino è convocata una maxi manifestazione per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna del 18 dicembre ... dire.it

Askatasuna, guerriglia a Torino. Barricate, fiamme e agenti feriti di Stefano Caselli ---------------------------------- Contro lo sgombero. Un poliziotto accerchiato e pestato dai manifestanti Telefonata di Mattarella Crosetto: “Sono terroristi” Inviato a Torino. Era stata pr - facebook.com facebook

"Blocchiamo tutto". Ecco la chat anti-sbirri dei pro-Aska: così monitorano le forze dell'ordine" scrive @BrancescoBoezi su @ilgiornale. @FratellidItalia @GlobalCRL @theglobalnewsit "Sull'app di messaggistica vengono raccolte e rilanciate segnalazioni su tutt x.com