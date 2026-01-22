Torino i violenti preparano la rivolta contro lo sgombero di Askatasuna In rete i kit e i manuali di sopravvinenza

A Torino, in vista della manifestazione del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna, circolano online kit e manuali di sopravvivenza. Su social network emerge un profilo chiamato

Incredibile ma vero: in vista della manifestazione nazionale annunciata per il 31 gennaio a Torino contro lo sgombero di Askatasuna sui social network circolano materiali informativi rivolti ai partecipanti, diffusi da un profilo che si presenta come "Primo soccorso operativo". Su alcune slide si legge "come prepararsi alla piazza" con l'invito "aiuta sempre te stesso e gli altri" e "prepara tu stesso un kit medico personale", perché "così aiuterai i riot medic e gli altri manifestanti che sono in piazza". Viene dato per scontato che ci saranno scontri e feriti, quindi meglio prepararsi al peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

