A Torino, in vista della manifestazione del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna, circolano online kit e manuali di sopravvivenza. Su social network emerge un profilo chiamato

Incredibile ma vero: in vista della manifestazione nazionale annunciata per il 31 gennaio a Torino contro lo sgombero di Askatasuna sui social network circolano materiali informativi rivolti ai partecipanti, diffusi da un profilo che si presenta come "Primo soccorso operativo". Su alcune slide si legge "come prepararsi alla piazza" con l'invito "aiuta sempre te stesso e gli altri" e "prepara tu stesso un kit medico personale", perché "così aiuterai i riot medic e gli altri manifestanti che sono in piazza". Viene dato per scontato che ci saranno scontri e feriti, quindi meglio prepararsi al peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torino, i violenti preparano la rivolta contro lo sgombero di Askatasuna. In rete i kit e i manuali di sopravvinenza

Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna: Torino blindata. Tajani: "Figli di papà violenti contro figli del popolo" | Live

Leggi anche: A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tajani: "Violenti figli di papà contro figli del popolo" | Live

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Infiltrati violenti nei cortei, 11 misure cautelari a TorinoScattano 11 misure cautelari a Torino per i disordini delle ultime manifestazioni pro Pal, sfociate in guerriglia urbana e scontri con la Polizia ... dire.it

Antagonisti, cortei violenti Torino: misure cautelari DigosLa Digos della polizia di Torino sta notificato delle misure cautelari, circa una decina, ad attivisti e militanti dell'area antagonista. Le misure, a quanto si apprende, sono in particolare obblighi ... tg24.sky.it

Cartiera Torino. O Zulu, Caterina Bianco · Atto I, Scena I. VIOLENTI in Cartiera Sabato 8 febbraio ospitiamo in Cartiera “Violenti”, lo spettacolo di @o_zulu_99posse e @caterinabianco_music . Le parole di Zulù, libere dalla forma-canzone, incontrano il violin - facebook.com facebook

A #Torino sono in corso di esecuzione 11 misure cautelari per giovani che sarebbero responsabili delle #violenze avvenuti nei cortei #propal degli ultimi tempi, in particolare quella del 3 ottobre. #scontri x.com