Gimbe | dal decreto sulle liste d’attesa nessun vantaggio concreto per i cittadini

Dopo 18 mesi dall’approvazione del decreto legge sulle liste d’attesa, i cittadini italiani non sentono ancora i risultati promessi. La Fondazione Gimbe analizza lo stato di attuazione e conferma che, finora, non ci sono vantaggi concreti per chi deve aspettare di più per visite e esami. I numeri restano invariati, e le promesse di miglioramento sembrano lontane dall’essere realizzate.

A distanza di 18 mesi dall'approvazione del decreto legge sulle liste d'attesa, per i cittadini non si registrano ancora benefici tangibili. È quanto emerge dall'ultima analisi indipendente della Fondazione Gimbe, che segnala come manchino all'appello due decreti attuativi fondamentali, rendendo di fatto incompleta l'applicazione della riforma. I numeri del 2025 e i limiti della Piattaforma nazionale. Nel corso del 2025 sono state erogate 57,8 milioni di prestazioni sanitarie, tra visite specialistiche ed esami diagnostici.

