Nel suo intervento alla Commissione Difesa, Guido Crosetto ha dichiarato che "è fallito il programma franco-tedesco" Fcas e che "probabilmente la Germania potrebbe entrare" nel progetto Gcap, aggiungendo che sono giunte manifestazioni d'interesse da Canada, Arabia Saudita e, potenzialmente, Australia. L'affermazione non è solo politica, ma fotografa un disequilibrio industriale ormai evidente. Il Fcas, lanciato nel 2017 da Francia e Germania e poi esteso alla Spagna, prevedeva un investimento complessivo superiore ai 100 miliardi di euro con capacità operative nel prossimo decennio. La prima fase, già finanziata per oltre 3,5 miliardi, avrebbe dovuto portare al dimostratore del caccia Ngf.

Roma chiama, Berlino risponde. Il Gcap allargato fa felici tutti (o quasi)