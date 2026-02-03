Da Valentino a Dior le più belle sfilate della Haute Couture di Parigi

La settimana della Haute Couture a Parigi si è conclusa con sfilate che hanno attirato l’attenzione di tutti. Da Valentino a Dior, le case di moda hanno presentato le loro collezioni, mostrando abiti eleganti e dettagli raffinati. Le passerelle sono state animate da creazioni che uniscono tradizione e innovazione, lasciando il pubblico senza parole. La moda parigina si conferma ancora una volta come il cuore delle tendenze più sofisticate del momento.

A Parigi si è appena svolta la settimana della Haute Couture. Vediamo assieme le principali sfilate. Cominciamo da Valentino. Dieci giorni dopo la scomparsa di Valentino Garavani, il suo successore, Alessandro Michele, ha allestito una sfilata folgorante per la maison, fondendo alta moda e arte concettuale. Il pubblico di 800 persone era seduto attorno a una serie di Kaiserpanorama – un dispositivo singolare e precursore del cinema, ideato da uno scienziato tedesco nel XIX secolo, in cui si sbirciava da piccoli spioncini per osservare immagini stereoscopiche che simulavano il movimento. Questa volta, invece, Michele ha reinventato quei box come micro celle della collezione, dove le modelle entravano e trascorrevano 15 secondi roteando e posando negli spazi intensamente illuminati.🔗 Leggi su Today.it

La prima giornata delle sfilate Haute Couture di Parigi si sta per concludere, con grandi protagoniste come Deva Cassel, Beatrice Borromeo e Anya Taylor-Joy, tutte presenti nelle prime file di Dior.

La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.

Paris Fashion Week Womenswear Spring-Summer 2026: tutto il meglio delle prime giornate di sfilate

Marzotto: «Valentino, imperatore della moda come Dior. L’errore? Non aver cresciuto il futuro»Parla Matteo Marzotto che ha lavorato al rilancio della Maison negli anni Duemila. «Ma non ci sarebbe stato Valentino senza Giancarlo Giammetti» ... corriere.it

