musica e teatro per bambini questo fine settimana alle fornaci

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Un weekend ricco di appuntamenti attende il pubblico del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini: sabato 13 dicembre – ore 21.15, Sonacammanese in "TANTARIA Live Concert - Ospite speciale Paul Dabirè. Ricordando Gabin Dabirè". Domenica 14 dicembre – ore 17.00, per la rassegna Diffusioni kids: "Viaggio da fiaba". Il primo appuntamento della rassegna Diffusioni MUSIC si apre con il concerto dei Sonacammanese, band che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici. Il gruppo, arricchito dalla collaborazione con musicisti professionisti di fama nazionale, ha portato la propria musica in tutta Italia e in numerosi festival europei, esibendosi in Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Belgio e altri paesi, con loro in questa serata anche Paul Dabirè per un omaggio al fratello artista Gabine Dabirè.