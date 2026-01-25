Biagio Izzo in Finché giudice non ci separi al Teatro Ricciardi

Il 28 gennaio alle 20:30, al Teatro Ricciardi di Capua, Biagio Izzo sarà protagonista dello spettacolo

Mercoledì 28 gennaio alle ore 20:30, presso il Teatro Ricciardi di Capua, Biagio Izzo presenta “Finché giudice non ci separi”, di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, con Adriano Falivene, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e la partecipazione straordinaria di.🔗 Leggi su Casertanews.it

Biagio Izzo in scena a Salerno: al Delle Arti "Finché giudice non ci separi"A Salerno, il Teatro Delle Arti ospita Biagio Izzo con lo spettacolo “Finché giudice non ci separi”.

Leggi anche: Finché morte non ci separi: come conservare al meglio il vestito da sposa, in 6 regole d'oro

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

BIAGIO IZZO - TUTTO ESAURITO

Argomenti discussi: Biagio Izzo in scena a Teano: commedia esilarante sulla vita di coppia; 60 anniversario di Asi.

Biagio Izzo in Finché giudice non ci separi al Teatro RicciardiLa trama. Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici, tutti separati. Massimo, libraio antiquario, è fresco di separazione e ha appena tentato il togliersi la vita. Il giudice gli ha levato ... casertanews.it

Biagio Izzo in scena a Teano: commedia esilarante sulla vita di coppiaSpettacolo comico con Biagio Izzo al Teatro Auditorium Tommasiello di Teano. Intrattenimento garantito sulla vita di coppia. mentelocale.it

Agropoli, Aal Cineteatro De Filippo arriva “L’arte della truffa” con Biagio Izzo - facebook.com facebook