Da Caracas a Bologna presidio contro guerra e repressione

Centinaia di manifestanti si sono radunati questa mattina in diverse città italiane, tra cui Bologna, per protestare contro la guerra e la repressione. La mobilitazione si è fatta sentire anche a Caracas, dove milioni di persone sono scese in piazza. Alla risposta del governo, che ha reagito con misure dure e repressione, i manifestanti hanno risposto con cori e striscioni, chiedendo pace e libertà. La protesta continua, con partecipanti che chiedono di fermare le violenze e di rispettare i diritti civili.

"Con milioni di persone in piazza, il governo ha risposto con una vendetta repressiva per svuotarle". Così Leili Hizam, attivista di Cambiare rotta, commenta le denunce contro i manifestanti che lo scorso autunno occuparono la tangenziale di Bologna durante le proteste pro Gaza.

