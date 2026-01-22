Da Amici a Rai1 | Martina Miliddi entra in scena ad Affari Tuoi Ecco chi è

Martina Miliddi, nota per la sua partecipazione ad Amici, è entrata nel cast di Affari Tuoi, sostituendo temporaneamente Herbert Ballerina. Lunedì 19 gennaio, Stefano De Martino l’ha accolta in studio, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva. Questa apparizione rappresenta un’ulteriore occasione per conoscere meglio la giovane artista nel contesto di un programma di successo su Rai1.

Lunedì 19 gennaio, Stefano De Martino ha accolto in studio Martina Miliddi, che ha sostituito temporaneamente Herbert Ballerina ad Affari Tuoi. Il conduttore ha scherzato: " Avevo chiesto una ballerina alla Rai, ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Ora, finalmente, c’è una vera ballerina ". Al posto del comico, infatti, era presente un cartonato con la scritta “ torno subito ”, mentre la sua voce registrata ha fatto ridere il pubblico con battute sul suo lavoro. Dal talent alla ribalta televisiva. Martina Miliddi, nata a Cagliari il 21 luglio 2000, ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2020. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

