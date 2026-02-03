La Npsg Elettrosistemi conquista anche la terza vittoria di fila. Questa volta, in trasferta a Recco, supera 3-1 il Movimento Ragazzi S. e continua la sua marcia in campionato. La squadra mostra sicurezza e determinazione, lasciando i tre punti agli avversari senza troppi problemi.

Terzo successo consecutivo per la Npsg Elettrosistemi che in trasferta ha battuto 1-3 il fanalino di coda Movimento Ragazzi S.Sabina. "Abbiamo giocato abbastanza bene – commenta coach Marco Damiani – contro un avversario alla nostra portata. Dopo un buon primo set, terminato sul 19-25, nel secondo siamo partiti male, poi abbiamo recuperato ma non è bastato per evitare il 25-19. Nel terzo e quarto parziale è andata meglio (18-25 e 14-25): tre punti che ci consentono di mantenere il terzo posto". In campo: Adesso, Anghinetti, Barsotti, Cutolo, Dell’Aquila, Gallo, Garfagnini, Girelli, Orlandi, Panada, Venturini, Zaccaria e i liberi Cariulo e Rossini G. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - D maschile. La Npsg è alla terza vittoria consecutiva. Steel ko a Recco

La Npsg Elettrosistemi si è imposta nel match contro Cus Genova nell’11ª giornata del campionato di volley maschile Serie D, ottenendo una vittoria importante nel contesto della stagione.

